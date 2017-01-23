منحت أمانة جدة 24 ترخيصا لباعة متجولين، وفتحت المجال أمام الراغبين في الحصول على تراخيص جديدة سواء من الشباب أو السيدات، شريطة استيفاء الشروط الرسمية.
وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة عمر الحميدان لصحيففة »مكة» أن الأمانة أصدرت التراخيص منذ بدء العمل بهذا النظام، مؤكدا عدم استثناء السيدات من منح تراخيص البيع المتجول متى ما توفرت الشروط اللازمة، والتي تطبق على الجميع.
وألمح إلى أن الأمانة تشترط تعبئة نموذج طلب ترخيص بسطة بائع متجول حسب المواقع المتاحة لكل بلدية فرعيةوالتوقيع عليه، وإحضار صورة لبطاقة الأحوال ورخصة واستمارة السيارة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة، مع تعهد على المتقدم بالعمل بنفسه وعدم السماح لأي شخص غير سعودي بالعمل أو البيع، والموافقة على المسار وعدم تغييره أو سيتم إلغاء الترخيص وتقديم (برنت) من الأحوال يثبت أن المتقدم غير موظف، إضافة إلى الحصول على شهادة صحية تثبت خلو المرخص له من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، في حال كان نشاط البسطة مرتبطا بمتطلبات الشهادة الصحية.
وقال: تراقب البلدية الفرعية الباعة المتجولين، وتحدد عضوا من البلدية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة للاستعانة بهم في حالة وجود مخالفات من قبل الباعة المتجولين وكلما دعت الحاجة لذلك، مع التأكيد على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات البلدية.وفق “مزمز”.
متطلبات الحصول على الترخيص
1 تعبئة نموذج طلب بسطة بائع متجول.
2 صورة من بطاقة الأحوال سارية المفعول مع الأصل.
3 تعهد على المتقدم بالعمل بنفسه وعدم السماح لأي وافد بالبيع.
4 صورة استمارة السيارة سارية المفعول مع الأصل.
5 الموافقة على المسار وعدم تغييره أو سيتم إلغاء الترخيص.
6 (برنت) من الأحوال يثبت أن المتقدم غير موظف.
عناصر إلزامية لتصميم البسطة (سيارة / عربة)
1 الالتزام بالتصاميم والمخططات المعتمدة من الأمانة
2 عدم تشويه المظهر العام، والمحافظة على النظافة العامة
3 ألا يزيد طولها عن 1.50 متر ولا يزيد عرضها عن متر
4 أن تكون البسطة مصنوعة بالكامل من الإستيل أو الألمنيوم الأبيض مع زوايا ومفصلات زرقاء مقاربة لألوان شعار الأمانة
5 تغطية جوانبها العلوية بزجاج أو بلاستيك شفاف من الأنواع الجيدة
6 تركيب إطارات متوسطة الحجم لسهولة الحركة والتنقل
7 وضع لوحة باسم نشاط العربة / السيارة ورقم ترخيصها
8 فيما يخص السيارات، أن تكون من حجم النقل الصغير إلى المتوسط، وفي حالة جيدة ونظامية
9 تخصيص مكان بارز للرخصة والكرت الصحي ورقم عمليات الأمانة
10 أن تكون قابلة للغلق بالكامل في حالة عدم
11 البيع أن تكون العربة المتنقلة في حالة جيدة
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