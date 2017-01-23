“انهت شركة قممي كافة التصريحات والأذونات الخاصة بأكبر سوق للمنتجات المخفضة بالشرق الاوسط والذي سيقام بالخرج ، وسنبدأ بالبناء قريبا” كانت هذه الكلمات التي صرح بها اسطورة الكرة السعودية ونجم المنتخب ونادي النصر الكابتن ماجد عبدالله في حديث خاص للخرج اليوم ، وذلك في حفل استضافه : بتال بن سعيد آل بتال في مزرعتهم بالخرج .
حضر الزيارة المقدم فهد بن سالم ال بتال وعدد من الاصدقاء ومحبي الرمز النصراوي .
اوضح ماجد عبدالله ان مشروع مركز (اوت لوت) تم اختياره في موقع مميز بالخرج يخدم اهالي الخرج والرياض ، حيث سيقام على مساحة تتجاوز 100.000 م2 ، وبه كافة ما تحتاجه العائلة من مطاعم وكافيهات وترفيه بحيث يكون وجه في اجازات نهاية الاسبوع ، خاصة وجوده في شمال المدينة بمسافة قريبة من العاصمة .
وعن المنتجات والجهات المغذية للسوق ذكر ماجد عبدالله انهم اتقفوا مع كل الشركات التي ستغذيهم بالمنتجات من مصدرها ، بحيث تضمن جودة المنتج وخفض السعر ، وهذا هدف قامت عليه الشركة ، وسر في نجاحها بإذن الله .
في ختام الزيارة قدم الكابتن ماجد عبدالله شكره إلى بتال بن سعيد ال بتال حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال .
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