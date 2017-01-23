كشف المدرب أحمد الفقهاء حقيقة الصور المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يدرب مجموعة من النساء على فنون القتال وقِيل إنها بالرياض، موضحاً أنها كانت من دورة تدريبية في الأردن وليست في السعودية.
وقال المدرب الأردني: “بخصوص الصور المنشورة، فإن هذه دورة تدريبية عُقدت لمدربات في الأردن”، مؤكداً وفقاً لـ”سبق” اعتزامه مقاضاة كل مَن حاول الإساءة له والزج به في دورات تدريبية مختلطة بالسعودية، إذا لم يتم الاعتذار بشكل رسمي.
وأبان الفقهاء أنه يعمل مدرباً في أحد الأندية الخاصة بالرجال وغير المختلطة من الأساس بمدينة الرياض.
ونشط على موقع “تويتر” أمس الأحد وسم بعنوان “رجل يدرب النساء بالرياض”، تداول خلاله مغردون صوراً لمدرب عربي يقوم بتدريب مجموعة من النساء على الفنون القتالية في إحدى الصالات الرياضية، قِيل إنها في الرياض، وذلك قبل أن يوضح المدرب الفقهاء حقيقة الأمر.
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