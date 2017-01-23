أفاد والد الطفلة التي تم اختطافها والاعتداء عليها من قِبل شاب في مدينة بريدة يوم الأربعاء الماضي، أن ابنته مازالت تتلقى العلاج في مستشفى الولادة والأطفال، منذ استعادتها من قِبل الشرطة.
وأوضح الأب “آسيوي الجنسية”، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أنه تواصل مع الأجهزة الأمنية على الفور بعدما اختطفت ابنته من أمامه في حي الخبيب، مشيداً بجهود الشرطة التي نجحت في الوصول للخاطف.
من جانبه، ذكر مصدر أمني أن الخاطف حدث وعليه بلاغ تغيب من أسرته التي تسكن مدينة الرياض، لافتاً إلى أن التحقيق مازال جاريًا معه في كل ما له ارتباط بالجريمة.
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