كشف طالب في ثانوية الأبناء بمحافظة تيماء، عن وجود خطأ مطبعي في مادة التوحيد للمستوى الخامس في النظام الفصلي للتعليم الثانوي المسار العلمي والإداري؛ حيث أتبع اسم الصحابي عبدالله بن مسعود بـ”صـلى الله عليـه وسلم” بدلاً من “رضي الله عنه”.
وأوضح الطالب ويدعى مشاري الشمري وفقاً لـ”سبق”، أن الخطأ الذي ورد في كتاب الوزارة هو خطأ مطبعي، لافتاً إلى أن المادة سيتم اختبارها صباح اليوم (الإثنين)، وهو ما دفعه إلى التنويه بالخطأ ليتداركه الطلاب والقائمون على العملية التعليمية.
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