وثق مقطع فيديو تجربة نفذها مخبز في مكة المكرمة، بالاستغناء عن المحاسبين وكاميرات المراقبة، ووضع صندوقاً حمل اسم “صندوق الثقة”، حتى يضع الزبائن فيه المقابل المادي للخبز، دون أن يراجعهم أحد.
وأوضح صاحب المخبز ويدعى غازي حسن أنهم قرروا تجربة فكرة “صندوق الثقة”؛ لمعرفة إمكانية ثقتهم في الناس، وهل سيزيد إيراد المخبز أم سينقص، لافتاً إلى أن الناس أثبتوا أنهم أهل للثقة ونجحت الفكرة.
وبيّن أنهم أوضحوا للزبائن بأن مَن لا يملك قيمة الخبز فليأخذه مجاناً، والمخبز يعفيه من الدفع على مسؤولية ضميره الشخصي، مشيراً إلى أن التجربة لها الآن سنة ونصف، وأن ميزانية المحل تحسنت خلال هذه السنة عن التي قبلها.
وفق “أخبار 24”.
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