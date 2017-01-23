تمكن سجين من جنسية إفريقية مخالف لنظام الإقامة والعمل، من الهروب في محافظة أملج بمنطقة تبوك أثناء نقله من مكان إلى آخر، بعد خداعه للحراس.
وأوضح مصدر وفقاً لـ”سبق”، أن السجين كان مرحلاً من تبوك إلى محافظة جدة، وعندما توقفت الحافلة في محطة الوقود طلب النزول بحجة أداء الصلاة، ليتوجه إلى أحد الجبال القريبة من الاستراحة، ويلوذ بالفرار.
من جانبه، أكد الناطق الإعلامي بالمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت، أن الجهات الأمنية بدأت فور هروب السجين بالبحث عنه، ولا يزال البحث جارياً.
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