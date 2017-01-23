بعد أن قررت وزارة الاسكان إدخال شركات التمويل العقاري في عملية تملك المواطنين للمنازل، هناك 3 خطوات تمر بها مرحلة تملك المنزل عبر تلك الشركات.
الخطوات الثلاث تتضمن تعبئة عدد من بطاقات الحقول الإلكترونية بشكل إلزامي، وأولاها تعبئة بطاقة تحديد الحد الأعلى المحتمل لمبلغ التمويل، والذي يحدد بناء على الدخل الشهري، مقارنة بالالتزامات المالية، ويتم حسابه إلكترونيا.
الخطوة الثانية تعبئة البطاقة الثانية، وفقًا لـ “الوطن”، لمعرفة مقدار المبلغ المسدد شهريًا والذي يجب الالتزام به، أما الخطوة الثالثة فتتم بتعبئة البطاقة الثالثة والأخيرة، والخاصة بمبلغ الدعم المطلوب من الشركة، بناء على الخطوة السابقة والتي حدد فيها المتملك القسط الشهري الذي سيلتزم به مع الشركة التمويلية.
يذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية اختارا شركة “بداية” لتمويل المنازل لتقديم التمويل السكني المدعوم، والتي تأسست عام 2015، برأسمال يصل لـ900 مليون ريال.
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