أكدت وزارة المالية اليوم (الأحد) عدم وجود توجه لدى المملكة لفرض رسوم على التحويلات المالية للخارج.
وبرر المتحدث الرسمي للوزارة عدم فرض رسوم حكومية على التحويلات للخارج، بالتأكيد على أن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية رؤوس الأموال، بما فيها التحويلات من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد أجل قبل قرابة شهر مناقشة مقترح فرض رسوم حكومية على تحويلات الأجانب المالية، وهو الموضوع الذي يتردد بين حين وآخر، بين رافضين وموافقين، وآخرين يطالبون بالتريث في الأمر قبل البت فيه.وفق “أخبار 24”.
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