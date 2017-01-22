أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الوزارة سددت أكثر من 100 مليار ريال للمقاولين، تمثل أغلب ما تدين به الدولة لهم، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود نية لإلغاء أي مشاريع جديدة مقررة.
وقال الجدعان في لقاء مع “العربية” على هامش منتدى “دافوس”: “السعودية سددت أغلب مستحقات المقاولين، حيث دفعنا أكثر من 100 مليار ريال، ونحن على وشك أن ننتهي من كل دفعات المقاولين المتأخرة”.
ورد الجدعان على ما تم تداوله حول دراسة الحكومة إلغاء مشاريع حكومية، موضحا: “لا توجد نية لإعادة النظر في مشاريع كبرى وإلغائها، وكافة المشاريع التي أعيد النظر فيها في العامين الماضيين كانت مشاريع ذات أولوية دنيا، تم تأجيلها لأننا لا نحتاجها حاليا”.
وكشف الجدعان عن أنشطة “وحدة رفع كفاءة الإنفاق” التي أسست لترشيد الإنفاق، حيث قال: “الوحدة هذه عملت على النظر في مشاريع أربع وزارات في 2016، وانتهت بتوفير قدره قرابة 80 مليار ريال، وسيستمر العمل لمراجعة المشاريع وليس لإلغائها”.
وفق “أخبار 24”.
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