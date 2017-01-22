شرح مسؤول في أحد مصانع تعبئة المياه كيفية معرفة انتهاء صلاحية عبوات الماء الكبيرة، عبر لونها الذي يختلف مع كثرة الاستعمال.
واستعرض المسؤول عبر مقطع فيديو متداول اختلاف لون العبوة التي تم استعمالها قرابة 30-35 مرة، وهو عمرها الافتراضي، حيث يتحول لونها بعد ذلك إلى الأخضر الشفاف، عوضا عن اللون الأزرق للعبوات السليمة.
وأوضح أنه في حال مصادفة عبوة ماء معبأة تميل إلى الاخضرار، فإن على الزبون الامتناع عن شرائها، وذلك لانتهاء صلاحيتها واختلاط تفاعلها الكيميائي بالماء الذي سيشربه.
وفق “أخبار 24”.
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