أوضح المستشار والخبير الأمني الدكتور يوسف الرميح الأسباب التي تدفع الإرهابيين إلى تفجير أنفسهم أو تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، عوضا عن الاستسلام.
وقال الرميح، الذي يعمل أستاذا في علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، وفقا لـ “الوطن”: “عدم تسليم المطلوبين أنفسهم واختيار مواجهة وتبادل إطلاق النار مع الأمن بسبب معاناتهم من الفراغ وفقدانهم لأسرهم ووطنهم نتيجة تحولهم من مواطنين صالحين إلى إرهابيين ومطلوبين”.
وأضاف: “الجماعات الإرهابية تستبدل عدة مفاهيم بمفاهيم خاطئة، كتضليل الشباب بأن الانتحار والتفجير هو طريق الشهادة والحصول على الحور العين بعد مدة زمنية ليست بالقصيرة”.
وكشف الرميح أن 99% من من المطلوبين أمنيا يقتلون أنفسهم أو يموتون على أيدي رجال الأمن بعد تبادل إطلاق النيران معهم ورفضهم الاستسلام.
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