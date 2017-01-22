أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ.
ويلتقي غداً فريق الهلال مع الوحدة على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، فيما يلعب فريقا الرائد والتعاون على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يوم الاثنين 7 / 2 / 2017م.
ويوم الاثنين 13 / 2 / 2107م يلعب القادسية والأهلي على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ويستضيف النهضة نظيره النصر على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام يوم الخميس 23 / 2 / 2017، وبعدها بيوم يلتقي فريق وج مع هجر على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والاتفاق مع الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام
ويلتقي فريق الفيصلي مع الخليج على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة يوم السبت 25 / 2 / 2017 م، كما يلعب بنفس اليوم العدالة مع الطائي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وفق “أخبار 24”.
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