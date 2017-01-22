تعثرت مفاوضات نادي النصر لتجديد عقد عوض خميس لاعب الفريق الأول لكرة القدم.
وذكرت مصادر نصراوية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمير فيصل بن تركي قدمت عرضاً رسميًّا بلغ سبعة ملايين و200 ألف ريال، لمدة ثلاث سنوات، بواقع مليونين و400 ألف ريال عن العام الواحد، إضافة إلى المسارعة في صرف المبالغ المتأخرة للاعب.
ووفقاً للرياضية فإن عوض خميس اشترط الحصول على ستة ملايين في العام الواحد؛ ما يعني تقاضي اللاعب 18 مليوناً خلال ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي فضل المفاوض النصراوي الصمت أمامه، والانتظار إلى حين معرفة موقف الإدارة.
ويدخل عوض خميس (29 عاماً)، فترة الستة أشهر الحرة بعد غدٍ الثلاثاء (24 يناير الجاري)، وسيكون بإمكانه التوقيع لأي نادٍ، دون أخذ موافقة إدارة النصر.
يشار إلى أن عوض خميس انتقل إلى نادي النصر قادماً من نادي نجران أواخر إبريل عام 2012، حينها وقع على عقد يستمر لمدة خمس سنوات.
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