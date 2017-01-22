تعمل إدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على إصدار دليل إرشادي للمسجد النبوي بطريقة ‘‘برايل‘‘ الخاصة بالمكفوفين، بالتعاون والتنسيق مع عدد من المتخصصين في طباعة الكتابة والرسومات البارزة.
وأبان مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالوكالة سلامة بن سليمان الجهني، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة الخدمات التي توفرها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لخدمة الزوار والمصلين من ذوي الاحتياجات الخاصة.وفق “تواصل”.
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