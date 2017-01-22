نشرت شركة الكهرباء اليوم (الأحد) ردا توضيحيا على بيان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، الذي كشف إهدار مسؤولين في الشركة لـ80 مليون ريال من المال العام، وإحالتهم للتحقيق.
وقالت الشركة في بيانها إن أنظمة الشركة الرقابية الداخلية بادرت باكتشاف الملاحظات والملابسات المطروحة بخصوص القضية، وشكلت عدة لجان متخصصة ذات خبرات فنية للنظر فيها.
وأبدت الشركة تعاونها التام مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوقها وعدم التفريط بأي منها، مؤكدة أنه تم تزويد الجهات إياها بكافة التفاصيل ذات العلاقة، مع تشديدها على عدم التفريط بحقوقها والحفاظ على مقدرات الشركة.
يذكر أن “نزاهة” أصدرت بيانا في وقت سابق من هذا اليوم تؤكد فيه إحالة مسؤولين وموظفين بالشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتورطهم في تجاوزات مالية وإدارية أدت لإهدار نحو 80 مليون ريال.وفق “أخبار 24”.
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