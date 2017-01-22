أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد) عن استدعاء iPhone 6s لاحتمالية توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ.
وأوضحت أنه يمكن التواصل مع الشركة لتوجيه المستهلك لأحد مراكز الخدمة المعتمدة لفحص الجهاز ثم إجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” العنوان الإلكتروني الذي يمكن للمستهلك التحقق من خلاله من شمولية الجهاز، وذلك عن طريق إدخال الرقم التسلسلي للجهاز.وفق “أخبار 24”.
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