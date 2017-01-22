رفض رئيس محكمة ينبع، الشيخ عمر عبدالله الحسن، زواج فتاة قاصر في السادسة عشرة من عمرها بمسن يكبرها بنحو 60 عاما.
وأوضحت مصادر أن الواقعة تعود لإحدى قرى محافظة ينبع، حيث أبلغ أحد مأذوني الأنكحة رئيس المحكمة بمحاولة تزويج فتاة قاصرة (16 عاما) بمسن يبلغ من العمر (76 عاما)، رغما عنها، حيث إن الفتاة ليست راضية عن الزواج، وفقاً لـ “سبق”.
يذكر أن هذه الواقعة تعد الثانية في المملكة خلال شهر، حيث شهدت منطقة تبوك الشهر الماضي عقد قران مواطن سبعيني على فتاة تبلغ 16 عاماً، الأمر الذي أحدث ضجة واسعة، وتحركت جمعية حقوق الإنسان وقتها وتفاعلت مع القضية.
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