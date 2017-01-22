أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” إحالة مسؤولين وموظفين بالشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لتورطهم في تجاوزات مالية وإدارية أدت لإهدار نحو 80 مليون ريال.
وأوضحت “نزاهة” أنها تلقت عبر موقعها الإلكتروني بلاغاً من مواطن عن تجاوزات وفساد مالي وإداري في الشركة السعودية للكهرباء بالشرقية، وبالتحقيق الميداني تبين أن عدداً من مسؤولي الشركة بينهم مسؤول سابق خانوا الأمانة وبدّدوا أكثر من 80 مليون ريال من المال العام في إبرام ثمانية عقود لإعداد أنظمة تراخيص إلكترونية للشركة.
كما كشفت تحقيقات “نزاهة” عدم صحة التوصيات المرفوعة للجهات المعنية بمبررات ترسية العقود المذكورة، وعدم مراجعة العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، بجانب مخالفات أخرى، منها استقطاب استشاريين أجانب في مهام وبرامج أُعدّت سابقاً، والتعاقد مع أقرباء للمسؤولين المتورطين في تلك المخالفات.وفق “أخبار 24”.
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