أكدت مديرة مركز تدريب وتطوير القدرات النسائية بالمديرية العامة للسجون مها فلاح الدوسري، أن المركز يسعى لإنشاء أكاديمية شرطية لتخريج سعوديات برتبة “ضباط” بدلاً من اقتصار رتبهن على الرتب من جندى وحتى وكيل رقيب.
وأشارت الدوسري في حوار مع صحيفة “المدينة” إلى أن المركز يقدم برامج تطويرية للقدرات النسائية، وتمكن من تأهيل 937 امرأة عسكرية ومدنية من العاملات في سجون المملكة المختلفة.
وأضافت أن المركز يقدم كذلك برامج عسكرية للمرأة، مثل دورات الحراسات الداخلية، والتي تُقدم وفق أربعة مسارات، بالإضافة إلى دورات أخرى تتعلق بأعمال السجون المختلفة، كما يقدم خدماته لكل القطاعات النسائية بوزارة الداخلية، كقطاع المباحث العامة ومكافحة المخدرات وحرس الحدود ومصلحة الجمارك وغيرها.
وتابعت الدوسري أن المركز لا ينظم أي دورات متخصصة في حمل السلاح للمتدربات في المرحلة الحالية، إلا أنه يقدم لهن تدريبات عسكرية لحماية أنفسهن من الأسلحة البيضاء في حالة واجهتهن أي حادثة من هذا النوع، مؤكدةً في الوقت نفسه أن المركز سيقدم كافة أشكال التدريبات والبرامج المتخصصة التي ترى مديرية السجون أهميتها.
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