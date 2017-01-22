تناقل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو قالوا إنه لأبناء أودعوا أمَّهم إحدى دور الرعاية الاجتماعية بالمملكة، فيما كالت الأم الدعاء على أبنائها العاقّين بحرقة وحسرة على عقوقهم لها.
ويظهر الفيديو مسنة في جهة تبدو أنها مستشفى أو دار رعاية، وتستمر في الصراخ والدعاء قائلةً: “حسبي الله ونعم الوكيل.. يا رب العالمين انصفني من عقاقين الوالدين…”، بينما دخل شخصان وفتاة يبدو أنهم أبناؤها في ملاسنة معها، وحاول أحدهم الاعتداء عليها، قبل أن يمعنه الموجودون بالمكان، ومن ثم حضر رجال الأمن وتدخلوا للسيطرة على الوضع.
وأبدى مغردون أسفهم لما تعرضت له المسنة على يد أبنائها ولتجرؤ هؤلاء على والدتهم إلى هذا الحد، داعين المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتتبع المقطع والتحقيق في ملابساته وتوفير منزل مناسب للأم للعيش فيه، فيما دعا آخرون للتأني وتحري ملابسات الواقعة والوقوف على حقيقتها قبل توجيه الاتهام إلى الآخرين.
وفق “أخبار 24”.
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