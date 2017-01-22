يتقدم تعليم الخرج ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي بالشكر والتقدير للمنسقات الإعلاميات على تعاونهن مع القسم بتزويده بأبرز الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في مدارسهن خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1438/1437 هـ ، ويشيد قسم الإعلام بالجهود المميزة للمنسقات الإعلاميات على حسابات المدارس على تطبيق ” تويتر” مما كان له الأثر في إيصال الصورة المتميزة للجميع ، والكشف عن هذه الرسالة النبيلة ، وأسماء المنسقات في الأقسام والمدارس أدناه :
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تعليم الخرج يشكر المنسقات الإعلاميات
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