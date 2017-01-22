في أجواء تعبق بروائح الورد والعود ، وتغمرها السعادة والفرح وتطرزها البسمات والهدايا ، أقامت المدرسة الابتدائية الثانية بالقاعدة الجوية تحت اشراف قائدة المدرسة أ/ حنان البلم ورائدات الفصول
حفل نجاح طالباتها وقد بدأ الحفل بأناشيد منوعة تعبر عن فرحة النجاح ثم انتظمت الطالبات في صفوفهن استعداداً للاحتفال وبعد الانتهاء تسلمت الطالبات الشهادات والهدايا ، سائلين الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه.
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فرحة النجاح في الابتدائية الثانية بالقاعدة الجوية
فرحة النجاح في الابتدائية الثانية بالقاعدة الجوية
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهي :
في أجواء تعبق بروائح الورد والعود ، وتغمرها السعادة والفرح وتطرزها البسمات والهدايا ، أقامت المدرسة الابتدائية الثانية بالقاعدة الجوية تحت اشراف قائدة المدرسة أ/ حنان البلم ورائدات الفصول
في أجواء تعبق بروائح الورد والعود ، وتغمرها السعادة والفرح وتطرزها البسمات والهدايا ، أقامت المدرسة الابتدائية الثانية بالقاعدة الجوية تحت اشراف قائدة المدرسة أ/ حنان البلم ورائدات الفصول
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