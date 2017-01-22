نفذت القائدة التربوية أ/ نورة العتي في الابتدائية السادسة لتحفيظ القران ابتداء من يوم الثلاثاء 4/19 دورة التعلم النشط للمعلمات لمدة يومين وقد وضحت أهداف التعلم النشط وشرحت بنود عناصر التعلم النشط .
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