بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / أحمد بن محمد البكيري تواصل إدارة المشاريع بالبلدية أعمالها وبالتنسيق مع الشركة المتعهدة في إنهاء مشروع النفق والذي يقع بطريق الملك عبدالعزيز.
حيث تتواصل الأعمال في المنطقة الشرقية من النفق في ربط النفق بمشروع تصريف مياه الأمطار بعد الإنتهاء من المنطقة الغربية والتي يتم فيها عمليات الردم والتغطية ويأتي ذلك بعد أن قدمت البلدية كافة التسهيلات والإمكانيات لإنهاء المشروع .
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