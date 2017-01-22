أكد رئيس لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عبدالله البرقان من خلال حديثه لإذاعة ufm الرياضية أن موضوع اللاعب سعيد المولد مختلف جذريا عن موضوع البرازيلي ألتون جوزيه لاعب القادسية الحالي والذي رفضت لجنة الاحتراف تقيده كلاعب للقادسية.
وقال : اصدرنا قرار بمنع تعاقد الاندية السعودية مع التون لحفظ حقوق الفتح وقبل ان نعلم بتعاقد أي نادي مع اللاعب، واذا كان القادسية تعاقد مع التون قبل قرار المنع، فكانت لديه الفرصة ليتوجه لمحكمة التحكيم الرياضي لنقض القرار.
واضاف : قرار منع التون من اختصاص لجنة الاحتراف بناء على المادة 55 من لائحة الاحتراف وهي تتحمله بكامل مسؤولياته، ومن حق اي جهة متضررة من قرارات لجنة الاحتراف التوجه الى اي جهة قانونية لطلب نقضه، وهذا امر ايجابي.
وختم حديثه البرقان قائلا : قرار منع التون داخلي ولا نملك صلاحية لمنعة خارجيا وفيفا تعطي كل اتحاد الحق في تنظيم مسابقاته الداخلية، ولا يعتبر طلب شهادة التون من فيفا موافقة على تسجليه لنادي القادسية وبإمكان القادسية استثماره، وقضية سعيد المولد مختلفة عن قضية التون جذريا ونادي الاتحاد وافق على تسجيل المولد لصالح الرائد.وفق “النادى”.
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