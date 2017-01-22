طالب “جمال عارف” مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد سابقاً ,بضرورة فتح تحقيق كامل ومتكامل بشأن بيان نادي الشباب مؤخراً.
وكتب عارف عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر :” بيان الشباب لابد ان يؤخذ بمحمل الجدية وفتح تحقيق كامل ومتكامل مع كل الأطراف بما فيهم اللاعب ..الوضع لايجب السكوت من أعلى سلطة رياضية” .
وعن قرار لجنة الاحتراف بمنع القادسية من تسجيل البرازيلي “إلتون جوزيه” قال :” بيان نادي القادسية عبارة عن تهاني وأماني .يمتدحون فكر الأهلي في تسجيل سعيد المولد . طيب وين فكركم في تسجيل إيلتون . بلاش تستعجلوا..انتظروا”.وفق “أخبار 24”.
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