هاجم نجم المنتخب السعودي والشباب سابقا فؤاد أنور إدارة نادي الشباب على بيانها الأخير التي تتهم فيه أطراف بمفاوضة العويس مع المنتخب واخفاءه واصفا البيان بالخاوي الذي تستغفل من خلاله إدارة الشباب الجماهير بعد أن ثبت اتفاقها مع النادي الأهلي وتوقيع مدير الاحتراف ماجد المرزوق على اتفاقية انتقال العويس واستلامها مبالغ تنازلها عن فترة الستة اشهر المتبقية في عقده .
وطالب أنور برحيل الإدارة لأنها ضعيفة و لاتستطع المواجهة وترمي حمل الضغوط التي تواجهها في موضوع العويس على مدير الاحتراف المرزوق وهي من اتفقت مع الأهلي واستلمت مبالغ الصفقة .
وأقسم نجم المنتخب السابق والكرة السعودية على أنه لن يمرر لهذه الإدارة استغفالها للجماهير الشبابية وسيواصل نقدها وقول الحقيقة فالشباب أهم من هذه الإدارة التي لاتحترم الجماهير ولا الشبابيين الأصيلين مثل المرزوق الذي خدم الشباب أكثر منهم كلاعبا وإداري وسبق وأن ورطوه مع النصراويين والآن يسعون لتوريطه مع الأهلاويين.
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