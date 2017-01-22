رصدت إدارة النادي الأهلي مكافآت لكل مباراة في حالة فوز الفريق فيما تبقى من مبارياته في “دوري جميل” وحتى نهاية الموسم، تحفيزاً للاعبين من أجل المنافسة على لقب الدوري.
وأوضح المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم وجدي الطويل، أن الإدارة والجهازين الفني والإداري عملوا بكل جدية خلال الفترة الماضية، لتحضير الفريق بالشكل الجيد للمحافظة على بطولة الدوري بداية من مواجهة الشباب مساء الجمعة المقبل وقال: “ما لمسناه من إصرار وحماس كبير لدى اللاعبين خلال التدريبات يدعو للتفاؤل، ونطمئن الجماهير الأهلاوية على جاهزية الفريق وندعوهم للحضور ومساندة اللاعبين الذين هم في أمس الحاجة لدعمهم خلال المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى قدم رئيس الأهلي أحمد المرزوقي شكره لعضو شرف النادي الأمير خالد بن عبدالله على تكفله بسداد المستحقات المالية المتأخرة على الفريق لتمكينه من تسجيل اللاعبين الجدد المنضمين حديثاً لصفوفه الثنائي المدافع سعيد المولد، ولاعب الوسط العراقي سعد الأمير خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وقال:”لا خوف على الكيان في ظل الدعم المستمر واللا محدود الذي يقدمه الرمز لكل الإدارات المتعاقبة على النادي طوال الأعوام الماضية، واصفاً دعمه بغير المستغرب”.وفق “الرياض”.
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