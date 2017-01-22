طالب النجم الدولي السابق سعيد العويران إدارة نادي الشباب بالاستقاله واصفاً اياها بالعاجزة عن تقديم أي شيء يفيد الليث، وقال العويران: من اول يوم قلنا إن عبدالله القريني لم يقدم أي جديد للشباب، فهو ليس بالقادر ماليا، ولاهو بالقادر ان يأتي بمن يدفع للشباب، والآن الاندية المنافسة تقوم على الملايين، واقول للقريني: إذا انت لست بالقادر على الدفع، ولا أنت بالقادر على جلب إناس تدفع، اترك النادي هناك الكثير يريد أن يمسك النادي، واعتقد أن القريني ينطبق عليه المثل (غرق الغرقان أكثر) وانتقل العويران في حديثه الى مدرب الشباب سامي الجابر وقال وايضا الكابتن سامي الجابر ، أقول له: إذا التدريب مامشى معاك في الشباب خلاص يا اخي أبعد ارتاح وريح بدلا من البحث عن الأعذار بعد كل خسارة، فالشباب كيان كبير، وأظهر أسماءً تاريخية، حرام اللي يحصل فيه. يا إخوان إذا مانتوا قادرين تعملوا في الشباب فكونا وارتاحوا، الشباب فريق كبير، واحد كبار الأندية السعودية ببطولاته ولاعبيه، ومع احترامي لكل الأندية ليس الشباب من يخسر من الباطن ووج، وتعادل مع الوحدة ويقدم هذه النتائج المخجلة.
واكد العويران على أن الحلول لدى كبار الشبابيين، وقال: الآن كل شيء راح من الشباب هذا الموسم وخرج من جميع البطولات مبكرا واللي اتمناه من كبار الشباب الأمير خالد بن سعد وجمعة الحربي وخالد البلطان وغيرهم ان يجتمعوا لحل الإدارة الحالية وتعيين رئيس جديد وجلب مدرب يبني فريقا جديدا .. بيعوا لاعب أو لاعبين من أجل البناء وسيعود الشباب، وللأسف الشباب بعد إن كان يمون الأنديه والمنتخبات باللاعبين اصبح بهذا الوضع لايسر اي شبابي او اي محب له.وفق “النادى”.
وختم العويران حديثه الذي كان عبر موقعه الشخصي في السناب شات بمعلومة قال فيها: (عمال النادي من ١٦ شهرا ما استلموا رواتبهم كيف تبون ربنا يوفقكم).
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