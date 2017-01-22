انتحر شاب بسلاحه الناري بعدما أطلق الرصاص على رأسه، أمس (السبت)، في إحدى قرى محافظة بيش بمنطقة جازان، وذلك بعد سماعه خبر وفاة والده.
وقال سكان القرية، إنه أثناء الاستعداد لدفن والد الشاب الذي وافته المنية أمس بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، سمع الحاضرون إطلاق نار داخل المنزل، ليجدوا الابن مضرّجا بدمائه، فسارعوا لنقله إلى مستشفى بيش العام لإنقاذه لكن دون جدوى.
وأوضح السكان أن الشاب ذو سمعة حسنة، لكنه كان يعاني ضغوطاً نفسية كبيرة، بسبب ضائقة مالية أثناء فترة علاج الوالد.
من جانبها، بدأت الجهات الأمنية في إجراءاتها لرفع البصمات ومتابعة الحادث، فيما تنتظر الأسرة جثمان الابن لدفنه.وفق “أخبار 24”.
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