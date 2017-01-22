تمكنت فرق المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد مروّجي المخدرات والمسكرات ومنسّق الحفلات والسهرات الماجنة عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.
وأوضح الحساب الرسمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على موقع “تويتر” أن الجاني يستدرج الفتيات لتعاطي المخدرات، ولديه عدد كبير من المتابعين عبر حسابه.
وطالبت الأمانة الآباء والأمهات بضرورة تبيين خطورة استخدام وسائل التواصل لأبنائهم، وتحذيرهم من مروّجي المخدرات والمسكرات.وفق “أخبار 24”.
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