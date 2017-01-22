أصدرت شرطة منطقة تبوك بيانا أوضحت فيه حقيقة مقطع “الفيديو” المتداول بشأن واقعة إطلاق النار بأحد الشوارع الرئيسية في مدينة تبوك.
ونفى الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم خالد الغبان صحة الأخبار المتداولة حول وقوع جريمة قتل فجر أمس السبت، مؤكدا أنها مشاجرة بسيطة.
وقال الغبان: “نود أن نوضح بأن هذه الحادثة لم تؤد إلى أي جريمة قتل بل إصابة بسيطة لأحد الأشخاص وقد تلقى العلاج اللازم وخرج في حينه”.
وأكد أن الجهات الأمنية تمكنت من التعرف على الجناة وأطراف المشاجرة كافة، وبصدد القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.
وكان مقطع فيديو متداول أمس (السبت) وثق حادثة إطلاق نار في مشاجرة وقعت بين ثلاثة أشخاص في أحد شوارع منطقة تبوك الرئيسية، ما أدى لتعرض أحد المتشاجرين لإصابة بقدمه، وسط صراخ وهلع الموجودين في الموقع.
وفق “أخبار 24”.
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