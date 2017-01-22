قالت مصادر مطلعة إن وزارة الخدمة المدنية تعمل حالياً على وضع استراتيجية جديدة لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة “المدينة”، أن الوزارة أجرت عدة دراسات تستهدف إحداث توزان في امتيازات العمل بين القطاعين العام والخاص، وتحديدا فيما يتمتع به القطاع الحكومي من إجازات، وبدلات، وعلاوات سنوية، وساعات عمل.
ولفتت إلى مشاركة الوزارة في عدة لجان مع مختلف الجهات والوزارات والمصالح الحكومية، لتفعيل تلك الدراسات.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسات بحثت سلسلة إجراءات جديدة في هذا الجانب، أبرزها إبداء الرأي حول طلبات افتتاح تخصصات جامعية جديدة أو تطوير تخصصات قائمة، فضلا عن وضع خطة للتعاقب الوظيفي لإشغال الوظائف القيادية والإشرافية، وتبسيط الإجراءات الحكومية، ووضع ضوابط للموظفة الحاضنة، وتوظيف المعاقين بالخدمة المدنية.
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