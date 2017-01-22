أختفت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما من أمام منزل جدتها في حي طويق بالرياض فى ظروف غامضة.
وقالت والدة الفتاة إن ابنتها تدعى “شادن” تعيش في منزل جدتها لأمها في حي طويق بالرياض بعد انفصال والديها. مضيفة أنها، كانت تلهو مع شقيقاتها حتى 11:30 من مساء (الجمعة) في منزل جدتها، وعند عودة أخواتها إلى داخل المنزل لم تكن برفقتهن. حسب عكاظ
وتابعت: ظننت أنها ذهبت لغرفتها وعندما وضعتُ العشاء وذهبت للبحث عنها فلم أجدها، فأبلغت الجهات الأمنية باختفائها الثانية فجرا.
وأشارت إلى أنها كانت تتوقع وصول الدفاع المدني للبحث عنها، معتقدة أنها سقطت في غرف الصرف الصحي، لافتة إلى أنهم تلقوا اتصالات كثيرة للاستفسار والتأكد من أن الاختفاء حقيقي.
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