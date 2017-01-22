كشف مصدر أمني مصري تفاصيل عملية اختطاف رجل أعمال سعودي يدعى “أنس” في مصر الأسبوع الماضي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من الإطاحة بالجناة وتحريره بعد يومين من احتجازه.
وأوضح المصدر، حسبما أوردت صحيفة “المدينة”، أن رجل الأعمال ذهب إلى مصر بغرض شراء مزرعة، وتعرف هناك على مصريين بمحافظة الشرقية أوهموه بمساعدته فيما يريد، واتفقوا معه على معاينة أكثر من مزرعة تمهيداً لبيع إحداها له.
وأضاف أن الأشخاص الذين تعرف عليهم احتجزوه بعدها في مدينة بلبيس وتركوه يومين كاملين في حراسة اثنين من الخفراء، وأخذوا كل متعلقاته وطالبوه بالتواصل مع ذويه بالمملكة، وهددوه بالقتل إذا لم يستجب ذووه لطلبهم بدفع فدية قدرها 200 ألف دولار.
وبيّن المصدر أن رجل الأعمال اتصل بشقيقه الذي كان موجوداً بمصر وأخبره بأمر اختطافه والفدية التي طلبها الخاطفون منه، ليقوم شقيقه بإخطار السلطات الأمنية المصرية.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المختطفين الذين بادروا بإطلاق سراح المجني عليه بعد شعورهم بقرب الإيقاع بهم، غير أن السلطات المصرية أطاحت بهم وأحالتهم للنيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم.
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