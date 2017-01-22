أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم حكماً لمصلحة 6 شقيقات ضد اثنين من إخوانهن قاما بعضلهن بعد وفاة والدهن، وذلك بنقل ولايتهن منهما إلى القاضي لتزويجهن.
ولجأت الفتيات الست إلى المحكمة بعد تعنت الأخوين ضدهن، بمنعهن من الزواج عقب وفاة والدهن؛ حيث رفعن عبر وكيلتهن الشرعية دعوى عضل لمحكمة الأحوال الشخصية بالمحكمة العامة ببريدة ضدهما؛ للحصول على حكم شرعي يتيح لهن الزواج، بدون مشورتهما.
وذكرت الشقيقات في الدعوى أن الأخوين رفضا الخُطّاب المتقدمين لطلب الزواج منهن، وهو الأمر الذي ثبت لدى المحكمة عقب سماعها الطرفين، لتصدر حكمها بنقل ولاية تزويجهن إلى القاضي الشرعي.وفق “أخبار 24”.
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