انتقد أكاديميون بمجال التربية والتعليم الأسلوب الذي يتبعه بعض المعلمين من المبالغة في الاحتفاء بالطلاب والطالبات داخل قاعات ولجان الامتحان، معتبرين أن تلك التصرفات تسيء للعملية التعليمية، وتنزع هيبة المعلمين.
وأكد أستاذ مناهج التدريس بجامعة الملك خالد الدكتور علي الشعبي، وفقاً لما أوردت صحيفة “الوطن”، أن مثل تلك التصرفات مقبولة إذا كانت تهدف إلى خلق أجواء إيجابية ومساعدة الطلبة على تخطي معوقات الامتحان، وأما إذا كانت للتظاهر والتفاخر فإنها تكون غير مقبولة.
وأشار الشعبي إلى أن المبالغة في الاحتفاء بالمتعلم مرفوضة، إذا كانت اجتهادات فردية وليست منهجاً تتبناه المدرسة وتكرسه في كل المناسبات مثل بداية العام، وبعد الأعياد والاختبارات وهكذا.
بدوره، اعتبر الدكتور سعد بن عثمان، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك خالد، أن قيام بعض المعلمين بممارسات داخل قاعات الاختبارات مثل تقديم البخور وصب القهوة هي زيادة عن المطلوب، وقد يكون القصد منها الاستعراض.
وطالب المرشد الطلابي محمد آل شائع، بالحد من توزيع المرطبات والعصائر والقهوة على الطلبة بشكل يقلل من مكانة المعلم، كونها تفقد لجان الاختبارات قيمتها وهيبتها وتتحول إلى فوضى.
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