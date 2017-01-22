ذكرت مصادر مطلعة أن محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة جدة، ألزمت عدداً من الأبناء بزيارة آبائهم وأمهاتهم المسنين وتخصيص نفقة شهرية لهم، كما ألزمت أحفادهم أيضاً بزيارتهم وبرّهم.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـصحيفة “عكاظ”، أن المحكمة تسلمت من آباء وأمهات مسنين دعوى طالبوا فيها بإلزام أبنائهم بزيارتهم وتفقد أحوالهم، كان من بينهم مسنة سبعينية مطلقة، طالبت بإلزام 3 من أبنائها “طبيب ومهندس ومعلم”، إضافة إلى أحفادها، بزيارتها مرتين على الأقل في الشهر.
وأضافت أن المحكمة ألزمت أيضاً في الأشهر الماضية 7 أبناء وبنات في مواقع وظيفية مختلفة بزيارة والديهم، مهددة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم في حالة وجود أي تقصير منهم.
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