لقي شاب بمحافظة محايل عسير مصرعه في حادث دهس صباح أمس (السبت)، أثناء محاولته عبور الطريق بشكل مفاجئ.
وذكر شهود عيان وفقاً لـ”الرياض”، أن سيارة مسرعة داهمت الطريق العام المؤدي إلى مركز بحر أبو سكينة أثناء محاولة الشاب عبور الطريق، لترتطم به وتقذف به على جانبي الطريق، ليتوفى في الحال متأثراً بإصابته.
وتلقت الجهات الأمنية والهلال الأحمر بالمحافظة بلاغاً عن وقوع الحادث لتباشر الموقع على الفور، وتم نقل جثمان الشاب المتوفى لثلاجة الموتى بمستشفى محال العام، لحين استكمال الإجراءات وتسليمه لذويه.
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