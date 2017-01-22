فتحت شرطة محافظة أملج بمنطقة تبوك تحقيقاً في واقعة تسليم جثمان رجل متوفى في حادث مروري لغير أهله، ليصلى عليه ويدفن من خلال عائلة أخرى غير عائلته، وحضرت لجنة إلى المحافظة أول من أمس الجمعة؛ لاستكمال التحقيقات.
وأوضح ابن شقيق المتوفى، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن عمه تعرض لحادث تصادم مع شاحنة صباح الأربعاء الماضي، واستدلوا على وفاته من سيارته المتعطلة وجواله وأحذيته، لتتأكد الجهات الأمنية بعد ذلك من هوية المتوفى عن طريق البصمات.
وأضاف أن الجهات الامنية سلّمت جثمان عمه لعائلة أخرى كانت قد أبلغت عن فقدانها لابنهم، وبعد وقوع الحادث، تم إشعارهم بضرورة الحضور واستلام الجثمان، فحضروا وتسلموه وصلوا عليه ودفنوه، معتقدين أنه ابنهم المفقود.
وبيّن أنهم تقدموا بدعوى للشرطة لمعرفة حيثيات تسلّم الجثمان لعائلة أخرى بالخطأ، مشيراً إلى أن العائلة التي دفنت عمه قدمت واجب العزاء لهم أمس السبت، معتذرين عما جرى.
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