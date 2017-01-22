حاز مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط، من حيث مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بحسب تقرير أصدره مجلس المطارات العالمي.
وحصد مطار الملك خالد الدولي في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين درجة (4.26) من (5)، خلال الربع الأخير من عام 2016، متجاوزاً الدرجة التي حازها عام 2015 متمثلة في (3.88).
من جانبه، اعتبر مدير عام مطار الملك خالد الدولي عبدالعزيز أبو حربة، بحسب ما أوردت صحيفة “الرياض”، أن ما حققه المطار خلال العام الحالي يعود إلى اتباعه المعايير العالمية لمنافسة أفضل المطارات في العالم، لافتاً إلى وجود تطورات جديدة في الخدمات المقدمة للعملاء خلال الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.
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