توقع المختص في شؤون الطقس زياد الجهني أن تشهد المملكة موجة باردة تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، وتستمر لعدة أيام بمعظم المناطق، على أن تصل هذه الموجة لذروتها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وأوضح الجهني، وفقاً لصحيفة “سبق”، أن البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، توقعت أن تشهد المملكة انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة؛ حيث ستؤثر الموجة بشكل مباشر على الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والوسطى، وشمال وسط الغربية والمرتفعات.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة الشمالية موجة باردة تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر، وتحديداً في منطقتي الحدود الشمالية والجوف، إلى جانب أجزاء من منطقة تبوك وما حولها، وحائل وشمال القصيم.
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