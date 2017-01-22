هاجم بيان إدارة نادي القادسية الذي صدر يوم (السبت) قرار لجنة الاحتراف برفض لجنة الاحتراف قيد اللاعب البرازيلي إلتون في صفوف الفريق، مؤكداً أن القرار خاضع لهوى ورغبة شخص واحد فقط.
وأكد البيان الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، صحة موقف النادي القانوني بشأن تسجيل اللاعب إلتون خوزيه، مشيراً إلى أن التأخير بسبب عدم عرض القضية على أي جهة قانونية حتى اليوم، وأن النظر في قضية اللاعب البرازيلي إلتون خاضع لهوى ورغبة شخص واحد فقط وليس إلى اللوائح والقوانين.
وأرجع نادي القادسية التأخر في حسم تسجيل اللاعب لسببين أولهما أن هنالك من كان يريد محاصرة القادسية بعامل الوقت، والثاني هو عدم عرض القضية على أي جهة قانونية أو قضائية حتى يومنا هذا، ونثق تمام أنه عندما يعرض الأمر على أي جهة قضائية سيحسم الأمر خلال ساعات لأن الحقيقة واضحة وضوح الشمس.
وتابع البيان نقلا عن مصدر مسؤول بالنادي أن محامي اللاعب أشعر فيفا اعتبارا من أمس بشكل عاجل وسيصله الرد خلال أسبوع.وفق “أخبار 24”.
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