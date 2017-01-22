أدى انفجار وقع مساء السبت بأحد منازل مدينة الرياض بسبب تسرب للغاز إلى إصابة امرأة ورجل وانهيار المنزل.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن مركز التوجيه والتحكم في مدينة الرياض تلقى بلاغا يفيد بوقع انفجار في أحد المنازل ما أدى إلى إنهياره.
وأضاف أن فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض باشرت الواقعة وتبين أن تسربا للغاز تسبب في الانفجار ما أدى إلى انهيار المنزل وإصابة امرأة ورجل دون أن يوقع وفيات.وفق “أخبار 24”.
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