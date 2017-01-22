أظهر مقطع فيديو مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سقوط قطعة من ديكور سقف مجمع الظهران مول في قسم المطاعم، فيما أرجعت المديرية العامة للدفاع المدني بالخبر الواقعة إلى تسرب مياه التكييف.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن تسربا محدودا لمياه التكييف في أحد المجمعات التجارية بالظهران أدى إلى سقوط قطعة صغيرة من ديكور السقف دون أن تحدث أضرارا.
وأضاف أن مدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالخبر باشر الموقع بعد انتشار مقطع الفيديو، واجتمع مع إدارة المجمع للتأكد من معالجة الملاحظة وإيقاف مصدر التسرب وإعادة الوضع إلى طبيعته.
وفق “أخبار 24”.
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