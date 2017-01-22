قام لص بسرقة سيارة جديدة من داخل معرض للسيارات، بعد أن تظاهر أنه يرغب في شرائها.
وأظهرت كاميرا مراقبة من داخل المعرض، السيارة وداخلها اللص فيما كان عامل بالمعرض يطلعه على مواصفات السيارة، وميزاتها وهو يقف خارجها، فيما كانت السيارة في وضع التشغيل.
وفوجئ العامل باللص ينتهز فرصة تواجده بعيدًا عن مقدمة السيارة لينطلق بها خارجًا من المعرض بسرعة، فأسرع خلفه وكل من معه من عمال وموظفي المعرض لإيقافه، دون جدوى، حيث اختفى عن الأنظار.
وفق “أخبار 24”.
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