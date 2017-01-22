وثق مقطع فيديو لفتة إنسانية من أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر مع شاب سعودي منوم في مستشفى ثادق منذ أكثر من 15 عاماً على السرير الأبيض، إثر حادث مروري، تسبب له بشلل تام.
جاء ذلك خلال قيام أمير الرياض بجولة تفقدية لمحافظتي ثادق وحريملاء أمس الجمعة، والتي افتتح خلالها مركز الأمير سلطان لغسيل الكلى بمحافظة ثادق الذي أنشئ بكامل تجهيزاته على نفقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وتبادل الأمير فيصل بن بندر الحديث مع الشاب الذي نقل له معاناته بسبب الحادث الذي تعرض له قبل 15 عاماً، ثم أعطى الشاب للأمير ورقة يطالبه فيها بتثبيت صديقه في وظيفة بالمستشفى حتى يكون بالقرب منه، ليطلب منه الأمير رقم جواله واسمه كاملاً واعداً بتنفيذ طلبه.وفق “أخبار 24”.
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