تداول مغردون على “تويتر” مقطع فيديو يظهر عدداً من أهالي جدة يصفقون لمركبة أمنية أثناء مرورها، تقديراً لرجال الأمن بعد تمكنهم من حسم المواجهة الأمنية مع إرهابيين تحصنا داخل حي الحرازات بجدة، لتنتهي العملية بمقتل الإرهابيين.
وكان الإرهابيان فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة أثناء المواجهة وتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، فيما كان عدد من أهالي جدة يتابعون مجريات العملية الأمنية، فبادروا فور انتهائها بتقديم التحية والشكر لرجال الأمن.
وينتظر أن تصدر وزارة الداخلية في وقت لاحق اليوم بياناً لتوضيح تفاصيل العملية الأمنية التي شهدها حي الحرازات في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.
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