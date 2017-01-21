نشرت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو يوثق المضبوطات التي عثر عليها بحوزة الإرهابيين اللذين تم مداهمتهما في حي الحرازات فجر اليوم السبت بمحافظة جدة.
واحتوت المضبوطات على أسلحة رشاشة وطلقات نارية وأحزمة ناسفة، إضافة إلى مواد و أدوات تستخدم في تصنيع المتفجرات.
يذكر أن الإرهابيين فجرا نفسيهما بأحزمة ناسفة أثناء المواجهة وتبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، ومن المنتظر أن تصدر وزارة الداخلية بياناً تفصيليا حول العملية مساء اليوم.
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